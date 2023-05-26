Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Утром 26 мая российские военные сбросили авиабомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк Донецкой области.

В результате удара один человек получил ранения. Также повреждены 3 многоэтажки, ясли, амбулатория, кинозал и спортзал.

Также пострадал клуб в Нью-Йорке, где проводился литературный фестиваль, на который приезжали писатели, поэты и музыканты со всей Украины.

Фото: Донецкая ОВА Павел Кириленко

"Это - очередной целенаправленный удар по гражданским, очередное военное преступление россиян в Донецкой области. Берегите себя - эвакуируйтесь!" – подчеркнул Кириленко.