Россияне нанесли удар авиабомбой по Донетчине: разрушен клуб, где проводили Нью-Йоркский литературный фестиваль
Российская армия 26 мая сбросила авиабомбу на Нью-Йорк Донецкой области. В результате удара ранен человек, разрушен частный дом и местный клуб, в котором проводили Нью-Йоркский литературный фестиваль
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Утром 26 мая российские военные сбросили авиабомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк Донецкой области.
В результате удара один человек получил ранения. Также повреждены 3 многоэтажки, ясли, амбулатория, кинозал и спортзал.
Также пострадал клуб в Нью-Йорке, где проводился литературный фестиваль, на который приезжали писатели, поэты и музыканты со всей Украины.
Фото: Донецкая ОВА Павел Кириленко
"Это - очередной целенаправленный удар по гражданским, очередное военное преступление россиян в Донецкой области. Берегите себя - эвакуируйтесь!" – подчеркнул Кириленко.
- Напомним, оккупационная армия РФ постоянными обстрелами разрушила дамбу Карловского водохранилища в Донецкой области. Есть угроза подтопления нескольких селений.
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