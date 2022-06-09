Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в телеграмме .

"Около часа ночи 9 июня российской ракетой было повреждено многоэтажное здание в Новоград-Волынском. Пока информации о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранители", - подчеркнул он.

По предварительной информации, ракету могли выпустить из самолета со стороны Беларуси.

В мае оккупанты нанесли ущерб украинской окружающей среде почти на 225 млн грн, обстреляв нефтебазы Житомирщины и Ровенщины.

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