Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и попали по магистрали с водородом для ЗАЭС
Оккупанты 5–6 августа ударили ракетой по Запорожью, обстреляли магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС, повредили электролинии
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграме .
"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Шевченковском районе г. Запорожья. По предварительной информации, пострадавших нет. Значительные разрушения также не зафиксированы", - подчеркнул он.
В ночь на 6 августа россияне также обстреляли промышленную площадку в Степногорске и повредили электроподстанцию. Вследствие этого во всей громаде нет электроснабжения.
Кроме того, вечером 5 августа оккупанты били по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС. Обстрел вызвал пожар. Информации о пострадавших нет. Из-за повреждений линий электропередачи 4-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв.
- 5 августа примерно в 14:30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи. На одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети.
- Вечером 5 августа на территории Запорожской АЭС зафиксировали три "прилета". Это уже вторая атака армии РФ на атомную электростанцию в течение дня.
- МИД осудил провокации россиян на территории ЗАЭС и призвал мир немедленно принять меры по принуждению России покинуть станцию.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил обстрелы Запорожской АЭС и призвал ввести санкции против всей российской атомной отрасли.
- В ночь на 6 августа россияне обстреляли громады на Запорожье.
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