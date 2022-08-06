Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграме .

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Шевченковском районе г. Запорожья. По предварительной информации, пострадавших нет. Значительные разрушения также не зафиксированы", - подчеркнул он.

В ночь на 6 августа россияне также обстреляли промышленную площадку в Степногорске и повредили электроподстанцию. Вследствие этого во всей громаде нет электроснабжения.

Кроме того, вечером 5 августа оккупанты били по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС. Обстрел вызвал пожар. Информации о пострадавших нет. Из-за повреждений линий электропередачи 4-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв.

5 августа примерно в 14:30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи. На одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети.

Вечером 5 августа на территории Запорожской АЭС зафиксировали три "прилета". Это уже вторая атака армии РФ на атомную электростанцию в течение дня.

МИД осудил провокации россиян на территории ЗАЭС и призвал мир немедленно принять меры по принуждению России покинуть станцию.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил обстрелы Запорожской АЭС и призвал ввести санкции против всей российской атомной отрасли.

В ночь на 6 августа россияне обстреляли громады на Запорожье.

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