Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, есть пострадавшие
Российские оккупанты утром 30 сентября нанесли ракетный удар по окраине Запорожья, в результате чего пострадали люди
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме .
"Враг нанес ракетный удар по окраине областного центра. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте событий работают соответствующие службы", - подчеркнул он.
- Вечером 29 сентября захватчики также атаковали Запорожье. В городе сработала система ПВО.
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