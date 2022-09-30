Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме .

"Враг нанес ракетный удар по окраине областного центра. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте событий работают соответствующие службы", - подчеркнул он.

Вечером 29 сентября захватчики также атаковали Запорожье. В городе сработала система ПВО.

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