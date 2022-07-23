Россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области
В Запорожской области утром 23 июля оккупанты нанесли ракетный удар по территории на линии фронта и возле Запорожья
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме .
"Ракетный удар в 6:30 утра на территории линии разграничения и вблизи областного центра. К счастью, пострадавших нет!" – подчеркнул он.
Глава ОВА добавил, что о подробностях российских обстрелов сообщат позже.
Также Александр Старух отметил, что оккупанты продолжают бить по объектам гражданской инфраструктуры, и призвал людей не посещать территории у линии фронта, если там нет укрытий.
- 22 июля в Запорожье россияне разрушили 12 гражданских объектов возле Гуляйпольского, Успеновки, Ровнополья, Железнодорожного, Лукьяновского, Новоданиловки.
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