Россияне нанесли ракетный удар по туристической базе на Одесщине, тяжело ранен ребенок

Об этом сообщает Одесский городской совет в telegram .

По информации Оперативного командования "Юг" удар был нанесен с самолетов стратегической авиации. На пораженном объекте туристической инфраструктуры разрушены здания, вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадали двое взрослых и маленький ребенок, получивший тяжелое ранение.

В ОК "Юг" уточнили, что атака была совершена на поврежденный и неработающий мост из-за Днестровского лимана, расположенного в поселке Затока.

26 апреля Одесщину атаковали три крылатые ракеты и повредили мост из-за Днестровского лимана.

27 апреля россияне повторно сбросили ракеты на мост из-за Днестровского лимана.

2 мая оккупанты нанесли очередной ракетный удар по мосту.

10 мая агрессор четвертый раз ударил по мосту через Днестровский лиман в Затоке.

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