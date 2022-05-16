Россияне нанесли ракетный удар по туристической базе на Одесщине, тяжело ранен ребенок
В понедельник, 16 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по объекту туристической инфраструктуры в Одесской области и ранили двоих взрослых и маленького ребенка
Об этом сообщает Одесский городской совет в telegram .
По информации Оперативного командования "Юг" удар был нанесен с самолетов стратегической авиации. На пораженном объекте туристической инфраструктуры разрушены здания, вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадали двое взрослых и маленький ребенок, получивший тяжелое ранение.
В ОК "Юг" уточнили, что атака была совершена на поврежденный и неработающий мост из-за Днестровского лимана, расположенного в поселке Затока.
- 26 апреля Одесщину атаковали три крылатые ракеты и повредили мост из-за Днестровского лимана.
- 27 апреля россияне повторно сбросили ракеты на мост из-за Днестровского лимана.
- 2 мая оккупанты нанесли очередной ракетный удар по мосту.
- 10 мая агрессор четвертый раз ударил по мосту через Днестровский лиман в Затоке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.57Продажа 33.27
- Актуальное
- Важное