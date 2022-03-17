Россияне нанесли ракетный удар по трем кораблям в Черном море
Три панамских судна получили удар от рашистов. Одно из них полностью затонуло, а другие повреждены.
Об этом рассказал Нориэль Арауз, являющийся администратором Панамского морского управления. Сообщили в "Ретерс".
Известно, что никто из людей не пострадал, однако непонятно, почему россияне атаковали панамские суда. «Атаки получили: Namura Queen, Lord Nelson и Helt. Это количество атакованных кораблей актуально по состоянию на 16 марта. Однако всегда есть угроза, что она будет увеличиваться», – отмечает Нориэль Арауз.
По его словам, в Черном море сейчас находятся по меньшей мере 10 других кораблей под флагом Панамы. Они не могут покинуть район, потому что практически в плену – российский флот ограничивает выход судов.
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