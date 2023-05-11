Россияне нанесли ракетный удар по Торецку на Донетчине: пострадали 6 человек
Российская оккупационная армия днем 11 мая нанесла ракетный удар по Торецку Донецкой области, в результате чего пострадали шесть человек
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Россияне обстреляли Торецк. В результате ракетного удара в придомовую территорию есть пострадавшие - известно о 6 людях", - написал он.
Медики оказывают людям всю необходимую помощь.
- Ранее окупанты обстрелами обесточили две шахты в Торецке.
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