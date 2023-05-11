Приехать на парад в Москву Токаева попросил Китай, Пашиняна – Иран, а Лукашенко – политический эскортник, – политтехнолог Голобуцкий

"Путин – самый опасный дурак в мире": в Украине он не может ни победить, ни проиграть, ни остановиться, - NYT