Россияне нанесли ракетный удар по Сумщине

Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в телеграме .

"Сумщина. Произошли ракетные обстрелы территории Шосткинского района. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!" – отметил он.

Дмитрий Живицкий призвал жителей Сумщины не публиковать информацию о прилетах в режиме реального времени и не писать подробности в комментариях.

"Все детали будут опубликованы на официальных страницах в то время, когда это будет безопасно!!! Не подвергайте себя и своих близких опасности!" – подчеркнул глава ОВА.

7 мая россияне дважды обстреляли Сумщину с самолетов. Есть информация, что враг также выпустил ракету по своим приграничным населенным пунктам.