Россияне нанесли ракетный удар по Сумщине
Оккупанты 8 мая нанесли ракетный удар по Шосткинскому району Сумщины
Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в телеграме .
"Сумщина. Произошли ракетные обстрелы территории Шосткинского района. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!" – отметил он.
Дмитрий Живицкий призвал жителей Сумщины не публиковать информацию о прилетах в режиме реального времени и не писать подробности в комментариях.
"Все детали будут опубликованы на официальных страницах в то время, когда это будет безопасно!!! Не подвергайте себя и своих близких опасности!" – подчеркнул глава ОВА.
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7 мая россияне дважды обстреляли Сумщину с самолетов. Есть информация, что враг также выпустил ракету по своим приграничным населенным пунктам.
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