Россияне нанесли ракетный удар по складам на Днепропетровщине
В субботу, 30 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по фермерским складам в Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Днепропетровщина. 30 апреля. 10:20. "Денацифицированные" фермерские склады после утренней ракетной атаки", - написал глава областной военной администрации и выложил фото обстрелянных складов.
- 30 апреля председатель облсовета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты утром обстреляли Днепропетровскую область .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное