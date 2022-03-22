Россияне нанесли ракетный удар по Одесщине, - председатель ОВА

Об этом в обращении сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко, передает НВ.



"После успехов наших вооруженных сил в соседней области противник решил обстреливать нас ракетами. Утром враг нанес удар по населенному пункту нашего района, выпустив 5 ракет. К счастью человеческих потерь нет", - отметил Марченко.



Он добавил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в области, распространяя фейки.

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