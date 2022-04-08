Россияне нанесли ракетный удар по Одессе, повреждены объекты инфраструктуры, - ОВА
Российские оккупанты из акватории Черного моря нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры в Одесской области
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Стало известно, что в результате вражеских ракетных обстрелов из акватории Черного моря были поражены объекты инфраструктуры в Одесской области. Подробности уточняются.
Предварительно спикер Одесской ОГА Сергей Братчук сообщил о ракетных ударах по территории Одессы.
Кроме того, в своем обращении Братчук заверил, что вражеские самолеты, которые пойдут курсом на молдавский Тирасполь, будут сразу сбиты.
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