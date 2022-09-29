English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией Россияне нанесли ракетный удар по Николаеву

Россияне нанесли ракетный удар по Николаеву

29 сентября, 2022 четверг
08:13
война с Россией

В ночь на 29 сентября россияне ударили ракетой С-300 по центру Николаева и повредили объекты гражданской инфраструктуры

Об этом сообщил пресс-офицер ВСУ Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук в эфире Еспресо.

"Ночь у нас прошла удивительно тихо, всего одна ракета, но по центру города. То есть мы видим такую тенденцию, что в последнее время российские захватчики начали обстреливать именно центр города. И сегодня ночью очередная ракета противовоздушной системы С-300 ударила в одну из улиц в центре города. Могу отметить, что россияне продолжают воевать с николаевскими учебными заведениями и музеями. Такая ситуация, но обошлось без жертв", - отметил он.

Мэр города Александр Сенкевич в телеграмме показал останки ракеты, которую россияне запустили по Николаеву. По его словам, в результате атаки пострадали гражданские объекты. Специалисты обследуют место обстрела. Подробную информацию сообщат позже.

  • В ночь на 28 сентября в Николаеве россияне повредили 56 домов, театр, аптеки, банк, медцентр. В области они также ранили женщину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Новости
Украина
Россия
Николаев
Военные новости
Читайте также:
Бутусов
Автор
28 сентября, 2022 среда
Контрнаступление ВСУ: Россияне в Лимане попали в оперативное окружение
переговори України з Росією
27 сентября, 2022 вторник
В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной на новых условиях
Наталка Діденко
27 сентября, 2022 вторник
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в среду пройдут дожди и когда ждать потепления
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.83
    Покупка 40.83
    Продажа 41.74
  • EUR
    Покупка 39.03
    Продажа 40.19
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
29 сентября
09:31
Андрей Ермак
Украина не забудет и накажет РФ за попытки повторить геноцид, - Ермак
09:31
Россияне убили 396 детей и ранили более 779 за время полномасштабной войны против Украины
09:25
Обновлено
В одном из районов оккупированного Мелитополя прогремел взрыв: горело авто местной коллаборантки Шапуровой
09:23
Бабий Яр
Бабий Яр. 29 сентября отмечают годовщину трагедии
09:09
Венгрия в очередной раз заблокировала санкции против патриарха Кирилла, - СМИ
09:03
Оккупанты обстреляли Никополь из "градов" и артиллерии: повреждены дома и хозяйственные постройки
08:44
В Донецкой области оккупанты за сутки убили 6 гражданских, еще 4 ранили
08:31
ВСУ отразили атаки врага в районах 12 населенных пунктов и нанесли удары по пяти пунктам россиян
07:49
Оккупанты отправили на Херсонщину 2 тыс. мобилизованных из Крыма
07:48
Россияне ударили ракетами по Днепру: 3 человека погибли, повреждены дома и рынок
07:43
Дмитрий Ярош
Российская недоимперия заканчивает свое существование
07:24
Враг отправил в Лиман 7 танков с мобилизованными, два из них попали в ДТП
07:17
Николай Княжицкий
Дыру от баранки Путину, а не Донбасс
07:04
Канада поможет с восстановлением украинской железнодорожной инфраструктуры
06:33
Иран обстрелял позиции курдской оппозиции в Ираке, 13 погибших и 58 раненых
06:28
В Украине ликвидирован российский майор, - офицер ВСУ Штефан
06:19
По 50% от стоимости отлова: в Одесской области разоблачили чиновников Госрыбагенства, которые за плату позволяли ловить краснокнижную рыбу
05:56
Оккупанты могут потерпеть неизбежное поражение в районе Лимана, - ISW
05:22
Организаторы псевдореферендума в Луганской области "нарисовали" явку младенцев и мертвых, - Гайдай
04:50
Глава Пентагона предложил Дании помощь США в расследованиях взрывов в Балтийском море
04:09
Швейцарским ледникам грозит исчезновение к концу столетия
03:14
Президент Франции призвал Норвегию помочь ограничить цены на газ
02:22
Президент Турции побесудует с Путиным о псевдореферендумах в Украине
01:48
В Черном море из-за шторма выросла минная опасность, - ОК "Юг"
00:48
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах, есть раненые и погибшие
00:46
Зеленский образовал в Запорожье три военных администрации
00:22
"Киеву нужно тяжелое оружие, и Европа должна быть готова сделать следующий шаг": Роберта Мецола призвала к дальнейшей поддержке Украины
2022, среда
28 сентября
23:44
Трое футболистов "Динамо" восстановились от травм
23:37
Юрий Бутусов
Первые подразделения мобилизованных россиян уже разгромлены в Украине
23:31
Зеленский предложил Трюдо стать лидером в глобальных усилиях по разминированию Украины
23:29
Германия передает Украине разведданные о войсках РФ с начала лета, – Die Zeit
23:18
Россия ошибается, если думает, что мир испугается объявлений об аннексии, - Зеленский
23:09
Началась реализация плана помощи каждому, кто был недавно освобожден из плена, - Зеленский
23:03
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Когда мы финансируем армию, мы не должны забывать о культуре, – нардеп Княжицкий
22:49
Латвия, Румыния и еще ряд стран посоветовали своим гражданам как можно скорее покинуть Россию
22:46
ВСУ уничтожили российский штаб в Лисичанске
22:28
Обновлено
Кривой Рог
Россияне атаковали Кривой Рог ракетами: пострадал объект гражданской инфраструктуры
22:27
Обновлено
Украина получит от США 18 новых HIMARS: Пентагон обнародовал детали нового пакета военной помощи на $1,1 млрд
22:25
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ "в лоб" на Лиман не идут, а обеспечивают окружение вражеской группировки. Колонка Сергея Згурца
22:20
Украинская ПВО уничтожила 4 из 5 ракет Х-59, которыми россияне обстреливали Запорожье и Днепропетровщину
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV