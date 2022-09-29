Об этом сообщил пресс-офицер ВСУ Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук в эфире Еспресо.

"Ночь у нас прошла удивительно тихо, всего одна ракета, но по центру города. То есть мы видим такую тенденцию, что в последнее время российские захватчики начали обстреливать именно центр города. И сегодня ночью очередная ракета противовоздушной системы С-300 ударила в одну из улиц в центре города. Могу отметить, что россияне продолжают воевать с николаевскими учебными заведениями и музеями. Такая ситуация, но обошлось без жертв", - отметил он.

Мэр города Александр Сенкевич в телеграмме показал останки ракеты, которую россияне запустили по Николаеву. По его словам, в результате атаки пострадали гражданские объекты. Специалисты обследуют место обстрела. Подробную информацию сообщат позже.

В ночь на 28 сентября в Николаеве россияне повредили 56 домов, театр, аптеки, банк, медцентр. В области они также ранили женщину.

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