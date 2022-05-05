Россияне нанесли ракетный удар по Лозовской общине на Харьковщине
Оккупанты 5 мая обстреляли округ Лозовской общины на Харьковщине, людей просят не игнорировать воздушную тревогу
Об этом в фейсбуке сообщила Лозовская городская территориальная община.
"Один из старостинских округов Лозовской общины подвергся ракетным обстрелам", - говорится в сообщении.
Людей просят осторожничать и не игнорировать сирены.
- Оккупанты обстреляли Салтовку, Северную Салтовку и поселок Жуковского из артиллерии и ракетных систем.
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