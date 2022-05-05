Россияне нанесли ракетный удар по Лозовской общине на Харьковщине

Об этом в фейсбуке сообщила Лозовская городская территориальная община.



"Один из старостинских округов Лозовской общины подвергся ракетным обстрелам", - говорится в сообщении.



Людей просят осторожничать и не игнорировать сирены.

Оккупанты обстреляли Салтовку, Северную Салтовку и поселок Жуковского из артиллерии и ракетных систем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb