Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в телеграмме .

"Ракетный удар по Кропивницкому! Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги!" – подчеркнул он.

Андрей Райкович призвал не публиковать никакой информации об обстреле. Все подробности сообщат позже.

28 июля кафиры нанесли ракетный удар по одной из общин Вышгородского района Киевщины и ранили 5 человек.

После пяти часов россияне нанесли более 10 ракетных ударов по Черниговщине, есть попадание в лесной массив возле Гончаровского.

В Николаеве российские оккупанты ракетными ударами разрушили школу, повредили здание университета и два жилых дома, ранили человека.

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