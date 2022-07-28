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Россияне нанесли ракетный удар по Кропивницкому

28 июля, 2022 четверг
13:06
война с Россией

Оккупанты около 12:45 28 июля нанесли ракетный удар по Кропивницкому. Горожан просят оставаться в укрытиях

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в телеграмме .

"Ракетный удар по Кропивницкому! Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги!" – подчеркнул он.

Андрей Райкович призвал не публиковать никакой информации об обстреле. Все подробности сообщат позже.

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