Россияне нанесли ракетный удар по Кропивницкому
Оккупанты около 12:45 28 июля нанесли ракетный удар по Кропивницкому. Горожан просят оставаться в укрытиях
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в телеграмме .
"Ракетный удар по Кропивницкому! Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги!" – подчеркнул он.
Андрей Райкович призвал не публиковать никакой информации об обстреле. Все подробности сообщат позже.
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