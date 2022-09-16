Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: серьезные разрушения получили гидротехнические сооружения
Российские захватчики 16 сентября ударили ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Жителей города просят находиться в укрытиях
Об этом сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул в телеграмме .
"Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - подчеркнул он.
Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко уточнил , что россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре города.
"Серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия "прилетов". Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу. Очередной ракетный террор россиян…" - написал он.
- Днем 15 сентября российские кафиры обстреляли ракетами Кривой Рог и попали в предприятие.
- Вечером они снова нанесли ракетный удар по городу и повредили гидротехнические сооружения.
- Оперативное командование "Юг" сообщило, что россияне били по Кривому Рогу ракетами "Кинжал" .
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