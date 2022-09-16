Об этом сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул в телеграмме .

"Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - подчеркнул он.

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко уточнил , что россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре города.

"Серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия "прилетов". Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу. Очередной ракетный террор россиян…" - написал он.

Днем 15 сентября российские кафиры обстреляли ракетами Кривой Рог и попали в предприятие.

Вечером они снова нанесли ракетный удар по городу и повредили гидротехнические сооружения.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что россияне били по Кривому Рогу ракетами "Кинжал" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb