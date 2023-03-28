Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Россия продолжает уничтожать Краматорск. Последствия ночного ракетного удара по городу - повреждены школа, детский сад, 6 частных домов и здание предприятия", - написал он.

В свою очередь глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил , что обошлось без жертв.