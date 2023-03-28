Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: повреждены школа, детсад и дома
Поздно вечером 27 марта российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате чего была повреждена инфраструктура
Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.
"Россия продолжает уничтожать Краматорск. Последствия ночного ракетного удара по городу - повреждены школа, детский сад, 6 частных домов и здание предприятия", - написал он.
В свою очередь глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил , что обошлось без жертв.
- В результате ракетного удара 6 марта была разрушена школа в Краматорске.
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