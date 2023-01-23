Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску
В понедельник, 23 января, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области
Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко в facebook.
По его словам, по городу был нанесен ракетный удар, последствия которого выясняются.
"Ракетный удар по Краматорску. Выясняем последствия", – написал Гончаренко.
Других подробностей мэр не привел.
- 20 января российские войска выпустили три ракеты по объектам инфраструктуры в Краматорске, в результате чего погиб человек.
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