Россияне нанесли ракетный удар по Киеву
В субботу, 14 января, россияне нанесли ракетный удар по Киеву, взрывы прогремели в Днепровском районе столицы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Серия взрывов в Киеве прогремела около 9:35. Сразу после этого в столице и области была объявлена воздушная тревога.
В Киевской военной администрации сообщили , что Киев получил ракетный удар.
По словам городского головы столицы Виталия Кличко, взрывы прогремели в Днепровском районе. "Все службы направляются на место", - написал Кличко.
Заместитель главы Офисе президента Кирилла Тимошенко отметил , что россияне совершили ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры. Детали выясняются.
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