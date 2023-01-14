Россияне нанесли ракетный удар по Киеву

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Серия взрывов в Киеве прогремела около 9:35. Сразу после этого в столице и области была объявлена воздушная тревога.

В Киевской военной администрации сообщили , что Киев получил ракетный удар.

По словам городского головы столицы Виталия Кличко, взрывы прогремели в Днепровском районе. "Все службы направляются на место", - написал Кличко.

Заместитель главы Офисе президента Кирилла Тимошенко отметил , что россияне совершили ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры. Детали выясняются.

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