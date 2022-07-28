Россияне нанесли ракетный удар по Киевщине: поврежден объект инфраструктуры

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в телеграм.

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар по одной из громад Вышгородского района. Обстрелянный объект инфраструктуры", – написал он.

Информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы.

Местных призывают не пренебрегать сигналами тревоги и спускаться в укрытие.





По информации очевидцев, около 5:00 были слышны взрывы в области, а также был виден пожар.

"Утром ударили по Буче или окрестностям. Собаки воют. Сирены и сигнализации", - написал в фейсбук Александр Моцар.

По состоянию на 5.20 в Киеве и области объявили об отбое воздушной тревоги. Однако в 5:32 снова прозвучала тревога в Киеве и области. По информации "Белорусски Гаюн", был слышен запуск нескольких ракет с территории Беларуси.

"05:23 Зябровка. Запуск ракет. От двух до пяти запусков слышно. 05:29 Зябровка. Запуск еще одной ракеты. 05:31 Зябровка. Запуск двух ракет", - говорится в сообщении.



После этого местные услышали еще 2 взрыва. А над областью снова виднелись столбы дыма.

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