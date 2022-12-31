Россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому, ранены 4 человека
В субботу, 31 декабря, россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому, в результате которого были ранены по меньшей мере 4 человека
Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин в telegram.
"Друзья, есть прилеты на территории громады. Воздушная тревога продолжается. Детали позже.
Сохраняйте спокойствие. Держим строй!" – написал Симчишин.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил информацию о попадании на территории области.
"Есть "прилеты" в нашей области. Просьба ко всем оставаться в укрытиях! Детали со временем", - сказал Гамалий.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Хмельницкий был атакован ракетами.
"Город атакован ракетами. Ранены два человека", - написал Тимошенко.
- Во время воздушной тревоги 31 декабря в трех районах Киева раздались взрывы, погиб один человек .
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