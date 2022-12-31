Россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому, ранены 4 человека

Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин в telegram.

"Друзья, есть прилеты на территории громады. Воздушная тревога продолжается. Детали позже.

Сохраняйте спокойствие. Держим строй!" – написал Симчишин.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил информацию о попадании на территории области.

"Есть "прилеты" в нашей области. Просьба ко всем оставаться в укрытиях! Детали со временем", - сказал Гамалий.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Хмельницкий был атакован ракетами.

"Город атакован ракетами. Ранены два человека", - написал Тимошенко.

Во время воздушной тревоги 31 декабря в трех районах Киева раздались взрывы, погиб один человек .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb