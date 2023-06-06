Россияне ударили ракетами по Харькову, зафиксированы прилеты в двух районах
Вечером в понедельник, 5 июня, россияне нанесли удары по Харькову – раздалось несколько взрывов. Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах города
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, предварительно россияне ударили по городу ракетами С-300. По состоянию на 23:59 5 июня информации о пострадавших не поступало. Данные пока уточняют, профильные службы работают на местах попаданий.
Ранее о ракетном ударе сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. О нескольких взрывах сообщили местные жители.
"Харьков под ракетным ударом. Горожане слышат взрывы - по меньшей мере раздалось несколько", - говорится в сообщении.
Об обстреле также сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары!" – написал он.
- В понедельник, 5 июня, россияне ударили из РСЗО "Смерч" по Балаклее, что на Харьковщине - один человек погиб, еще 9 получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.83
Покупка 36.83Продажа 37.44
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное