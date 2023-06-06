Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, предварительно россияне ударили по городу ракетами С-300. По состоянию на 23:59 5 июня информации о пострадавших не поступало. Данные пока уточняют, профильные службы работают на местах попаданий.

Ранее о ракетном ударе сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. О нескольких взрывах сообщили местные жители.

"Харьков под ракетным ударом. Горожане слышат взрывы - по меньшей мере раздалось несколько", - говорится в сообщении.

Об обстреле также сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары!" – написал он.