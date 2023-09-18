Россияне нанесли ракетный удар по Харькову
В понедельник, 18 сентября, российская армия нанесла ракетный удар по центральной части Харькова.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в telegram .
"Харьков снова под обстрелом российских ракет. По предварительной информации под ударом центральная часть города", - написал Терехов.
Позже мэр уточнил, что есть информация о попадании в производственную зону Холодногорского района города.
О взрывах также проинформировал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
"Взрывы в Харькове! Находитесь в укрытиях!" – призвал Синегубов.
Воздушные Силы сообщили , что россияне применили на Харьковщине баллистическое вооружение.
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