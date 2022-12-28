Россияне нанесли ракетный удар по Харькову
Утром 28 декабря в Харькове прогремели взрывы, ведь оккупанты ударили ракетами по одному из районов города
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова. Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется", - написал он в телеграме в 09:22.
Ранее в ОПУ также уточнили, что россияне ударили по городу ракетами.
Мэр Харькова призвал всех находиться в укрытиях: "Прошу всех находится в укрытиях и соблюдать меры предосторожности".
Взрывы прогремели около 09:00. После этого в городе и области прозвучала тревога.
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