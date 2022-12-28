Россияне нанесли ракетный удар по Харькову

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова. Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется", - написал он в телеграме в 09:22.

Ранее в ОПУ также уточнили, что россияне ударили по городу ракетами.

Мэр Харькова призвал всех находиться в укрытиях: "Прошу всех находится в укрытиях и соблюдать меры предосторожности".

Взрывы прогремели около 09:00. После этого в городе и области прозвучала тревога.

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