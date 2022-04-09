Россияне нанесли ракетный удар по Черноморску в Одесской области
В субботу, 9 апреля, российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по Черноморску в Одесской области
Об этом сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев в telegram.
По его словам, в городе раздался взрыв, но ситуация контролируемая, жертв нет.
"Жители города Черноморск, не поддавайтесь панике, ситуация контролируемая. Да, есть взрыв, но после того, как со всем разберемся, я вам дам полную информацию. Сейчас по возможности не подходите к окнам, будьте на расстоянии. Если есть возможность, спуститесь, пожалуйста, в бомбоубежище", - призвал Гуляев.
Позже он сообщил, что в домах в городе вылетели окна.
- 8 апреля в результате ракетного удара российских военных с моря были поражены инфраструктурные объекты в Одесской области .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное