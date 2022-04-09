Россияне нанесли ракетный удар по Черноморску в Одесской области

Об этом сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев в telegram.

По его словам, в городе раздался взрыв, но ситуация контролируемая, жертв нет.

"Жители города Черноморск, не поддавайтесь панике, ситуация контролируемая. Да, есть взрыв, но после того, как со всем разберемся, я вам дам полную информацию. Сейчас по возможности не подходите к окнам, будьте на расстоянии. Если есть возможность, спуститесь, пожалуйста, в бомбоубежище", - призвал Гуляев.

Позже он сообщил, что в домах в городе вылетели окна.

8 апреля в результате ракетного удара российских военных с моря были поражены инфраструктурные объекты в Одесской области .

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