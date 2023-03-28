Россияне нанесли ракетный удар по Богодухову на Харьковщине
Днем 28 марта российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Богодухову Харьковской области. Предварительно это были две ракеты С-300
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг снова наносит удары по мирным жителям Харьковщины. Сегодня две вражеские ракеты, предварительно С-300, упали в г. Богодухов", - написал он.
"На месте работают экстренные службы. Предварительно, без пострадавших. Информация о масштабах разрушений уточняется", - добавил глава ОВА.
- В ночь на 28 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области.
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