Россияне нанесли ракетный удар по Богодухову на Харьковщине

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг снова наносит удары по мирным жителям Харьковщины. Сегодня две вражеские ракеты, предварительно С-300, упали в г. Богодухов", - написал он.

"На месте работают экстренные службы. Предварительно, без пострадавших. Информация о масштабах разрушений уточняется", - добавил глава ОВА.