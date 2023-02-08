Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 8 февраля.

Кроме того, в Новотроицком Херсонской области оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в отношении мирного населения. В первую очередь, это касается тех, кто работал в украинских госучреждениях и отказывается сотрудничать с оккупационной администрацией и выходить на работу.

В населенных пунктах Громовка, Чаплинка, Малая Кардашинка, Зеленое, Чулаковка и Нововолодимировка Херсонской области, оккупанты ежедневно проводят обыски и массово похищают бытовую технику, телефоны и все ценные вещи.

ВСУ поразили районы скопления оккупантов, склад боеприпасов и позиции ЗРК

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

В свою очередь украинские артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 2 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

Россияне нанесли по территории Украины ракетный и 37 авиационных ударов, более 40 раз били из РСЗО

Ракетный удар пришелся по гражданской инфраструктуре Славянска в Донецкой области.

В свою очередь обстрелы из РСЗО пришлись по гражданской инфраструктуре Берислава и Камышан Херсонской области.

В Генштабе сообщили, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов, в частности, Заруцкое, Волковка, Соханы, Павловка, Юнаковка, Садки и Мирополье Сумской области и Уды, Червона Заря, Красное, Липцы, Старица, Верхняя Писаревка, Амбарное, Фиголовка, Дворичная и Западное на Харьковщине. Враг нанес авиаудары неподалеку от Козачьей Лопани и Олейниково Харьковской области.

На других направлениях ситуация такова:

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Купянск, Куриловка, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Креминная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка Луганской области.

под огневое влияние попали районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Купянск, Куриловка, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Креминная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка Луганской области. На Бахмутском направлении обстрелам подверглись, в частности, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Николаевка, Клищиевка, Озаряновка, Александро-Шультино и Веселое Донецкой области. В целом – более 20 населенных пунктов. Враг нанес авиаудары вблизи Ивановского.

обстрелам подверглись, в частности, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Николаевка, Клищиевка, Озаряновка, Александро-Шультино и Веселое Донецкой области. В целом – более 20 населенных пунктов. Враг нанес авиаудары вблизи Ивановского. На Авдеевском и Новопавловском направлениях под обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Авиационные удары оккупантов фиксировались недалеко от Авдеевки и Марьинки.

под обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Авиационные удары оккупантов фиксировались недалеко от Авдеевки и Марьинки. На Запорожском направлении огневому поражению подверглись Времивка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки и Каменское на Запорожье.

огневому поражению подверглись Времивка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки и Каменское на Запорожье. На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Змиевка, Берислав, Шляхово, Львов, Тягинка, Антоновка, Янтарное, Берегово, Велетенское и Херсон.

Украинские воины уничтожили российское подразделение в результате удачного контрнаступления в окрестностях Бахмута.