Об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях в фейсбуке .

"Ночь прошла неспокойно. Были обстреляны несколько городов Донецкой области. В том числе и Славянск.

У нас ракеты прилетели в нежилой сектор. Потому жертв и разрушений нет", - заметил он.

В городе сложная обстановка с водой. На Северском Донце многие гидротехнические сооружения не работают. Уровень воды упал.

Бригада Словгорводоканала снова выехала на Маякский водопровод, чтобы попытаться запустить его.

2 июня оккупанты обстреляли Славянск, попали в линию электропередач и дома, оставив город без света и воды.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb