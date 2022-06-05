Россияне нанесли ракетные удары по Славянску
В ночь на 5 мая в Донецкой области россияне нанесли ракетные удары по не жилому сектору Славянска. Также в городе проблемы с водой
Об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях в фейсбуке .
"Ночь прошла неспокойно. Были обстреляны несколько городов Донецкой области. В том числе и Славянск.
У нас ракеты прилетели в нежилой сектор. Потому жертв и разрушений нет", - заметил он.
В городе сложная обстановка с водой. На Северском Донце многие гидротехнические сооружения не работают. Уровень воды упал.
Бригада Словгорводоканала снова выехала на Маякский водопровод, чтобы попытаться запустить его.
- 2 июня оккупанты обстреляли Славянск, попали в линию электропередач и дома, оставив город без света и воды.
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