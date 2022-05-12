Россияне нанесли ракетные удары по Полтавщине, 4 из них – по неработающему Кременчугскому НПЗ
Звуки взрывов также были слышны в Полтавском районе
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышно было в Полтавском районе. Детали позже. Не покидаем укрытий!" - отметил руководитель области.
Советник главы МВД Антон Геращенко добавляет, что всего на территорию области "прилетело" 7 ракет:
"В городе Кременчуг по территории неработающего нефтеперерабатывающего завода нанесено 7 ракетных ударов. Кроме того, еще одна ракета попала неподалеку от железнодорожных путей. Информация о жертвах и разрушениях уточняется".
Впоследствии глава Полтавской ОВА уточнил, что ракет было значительно больше:
"От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу – по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности позже. Угроза ударов остается. Не покидаем укрытий!"
- Утром также стало известно, что враг обстрелял Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине: один человек погиб, есть раненый.
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