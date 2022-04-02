Россияне нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу, - мэр Полтавы

Об этом заявил мэр Полтавы Александр Мамай .



"Орки обстреляли Полтавщину. Полтава. Ночью (на 2 апреля - ред.) ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", - рассказал он.



По словам мэра, работают все соответствующие службы. Информацию о пострадавших уточняют. Александр Мамай призвал украинцев не публиковать никаких фото, сохранять спокойствие и не игнорировать сирены.

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