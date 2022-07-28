Россияне нанесли ракетные удары по Николаеву: разрушена школа и поврежден университет и дома
В Николаеве российские оккупанты ракетными ударами разрушили школу, повредили здание университета и два жилых дома, ранен человек
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в телеграмме.
Как говорится в сообщении, сегодня, 28 июля, российские оккупанты обстреляли ракетами образовательные учреждения и жилые дома Николаева.
"Еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах избили окна и кровлю. Также ракета попала на территорию водной станции нашего Кораблестроительного университета, повредив складское помещение", - пишет Сенкевич.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает, что по школе россияне выпустили три ракеты.
"По Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. Предварительно известно, что в результате попадания трех ракет практически полностью разрушено здание средней школы в Корабельном районе", - информирует Ким в телеграмме.
Также отмечается, что в настоящее время известно о двух поврежденных многоэтажках. Из-за попадания боеприпасов и их обломков поражен яхт-клуб, состав агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки.
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