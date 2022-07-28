Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в телеграмме.

Как говорится в сообщении, сегодня, 28 июля, российские оккупанты обстреляли ракетами образовательные учреждения и жилые дома Николаева.

"Еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах избили окна и кровлю. Также ракета попала на территорию водной станции нашего Кораблестроительного университета, повредив складское помещение", - пишет Сенкевич.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает, что по школе россияне выпустили три ракеты.

"По Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. Предварительно известно, что в результате попадания трех ракет практически полностью разрушено здание средней школы в Корабельном районе", - информирует Ким в телеграмме.

Также отмечается, что в настоящее время известно о двух поврежденных многоэтажках. Из-за попадания боеприпасов и их обломков поражен яхт-клуб, состав агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки.

В Николаевской области 26-27 июля оккупанты обстреляли дома, автомобили, электросети и подожгли поля с зерном и сухую траву.

В области ВСУ сбили российский дрон-камикадзе "Ланцет".

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