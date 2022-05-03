Россияне нанесли ракетные удары по Львову: в части города нет электроэнергии, обесточены две насосные станции
Вечером 3 мая во Львове были слышны взрывы. Глава ОВА сообщил о ракетных ударах
Об этом сообщают мэр города Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
По предварительной информации, по Львовщине нанесли ракетные удары, отметил Козицкий.
Впоследствии мэр города сообщил, что в результате ракетного удара повреждены две электроподстанции. А глава ОВА заявил о повреждении трех электрических подстанций в области.
"В части города нет электроэнергии", – отметил Садовый.
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