Россияне нанесли ракетные удары по Львову: в части города нет электроэнергии, обесточены две насосные станции

Об этом сообщают мэр города Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.



По предварительной информации, по Львовщине нанесли ракетные удары, отметил Козицкий.



Впоследствии мэр города сообщил, что в результате ракетного удара повреждены две электроподстанции. А глава ОВА заявил о повреждении трех электрических подстанций в области.



"В части города нет электроэнергии", – отметил Садовый.











Также две насосные станции Львова были обесточены.



"Восстанавливаем водоснабжение через альтернативные источники электроэнергии", – сказал мэр города.

