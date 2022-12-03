Россияне нанесли ракетные удары по Краматорску
Россияне нанесли ракетные удары, предварительно - по промышленной зоне Краматорска
Эту информацию сообщили в официальном telegram-канале Краматорского городского совета
Городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что ударов было четыре.
"По предварительной информации, без пострадавших", – написал Гончаренко.
- 19 ноября российские войска нанесли удар по частному сектору Краматорска: были повреждены 14 домов.
- По состоянию на 30 ноября известно, что благодаря возвращению украинцев домой с июля население Краматорска выросло с 45 до 80 тысяч украинцев, в том числе и в Славянске – с 20 до 40 тысяч.
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