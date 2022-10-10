Россияне нанесли ракетные удары по Киевщине, повреждены дома в Вышгородском районе, над Бучанской громадой сбили 6 ракет
Утром 10 октября россияне нанесли ракетные удары по Киевщине, повреждены дома в Вышгородском районе, есть пострадавшие. В свою очередь над Бучанской громадой силы ПВО сбили 6 ракет
Об этом сообщает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в своем телеграме.
Он пишет о прилетах по частному сектору в двух громадах, пострадавших среди гражданского населения.
Кулеба сообщает, что в Киевской области силами ПВО были сбиты ракеты, на местах работают все необходимые службы.
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщает, что оккупанты обстреляли одно из сел в Вышгородском районе. В результате обстрела повреждены 8 домов.
В свою очередь глава Бучанской городской территориальной громады Анатолий Федорук сообщает, что над громадой были сбиты шесть ракет.
Две ракеты – между селами Здвижовка и Бородянка.
Еще четыре - вблизи сел Синяк и Гавриловка. Остатки всех шести ракет упали в лесу, поражений инфраструктуры и жертв в громаде нет.
- Утром 10 октября в столице Украины прогремели взрывы, пять человек погибли, еще более 20 травмированы в результате нескольких попаданий в разных местах.
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