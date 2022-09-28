Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме .

"Гуляйполе непокорен. Знаковый город Пологовского района сегодня утром подвергся коварному обстрелу. Враг попал тремя ракетами С-300 в центр города. Разрушено здание, имевшее статус исторического памятника. Поврежден дорога", - подчеркнул он.

Информацию о пострадавших в результате российских обстрелов уточняют.

В ночь на 27 сентября от обстрелов вражескими ракетами пострадало Запорожье, в результате чего была повреждена линия электропередачи

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