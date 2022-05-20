Россияне нанесли очередной ракетный удар по Одесчине, разрушив пляжный туалет

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Отмечается, что по Одесчине был нанесен удар с применением авиации.

"Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет", - добавили в сообщении.

Ранее, 22 апреля, представитель Минобороны Александр Мотузянык во время брифинга заявил, что Россия разместила в Черном море два корабля с крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр", суммарный ракетный залп которых может составлять до 16 ракет.

Напомним, 13 мая оперативное командование "Юг" сообщило, что Россия имеет в Черном море 4 корабля и 2 подлодки, которые несут более 30 крылатых ракет типа "Калибр".

20 мая, перед появлением сообщения о ракетном обстреле Одесчины с применением авиации, Минобороны еще раз подчеркнуло, что два корабля с ракетами до сих пор находятся в акватории Черного моря в полной готовности.

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