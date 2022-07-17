Об этом сообщает Укринформ .

По словам руководительницы объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, враг уничтожает остатки своей техники на острове Змеиный, чтобы замести следы.

"Враг продолжает выискивать возможности доказать, что у него есть еще какие-то силы... Что он может еще сделать, как время от времени вылетать и бомбить остров Змеиный, поскольку пытается убедить хотя бы своих, что они им владеют и как-то его контролируют. Это была попытка разведки, не развернут ли там гарнизон, который можно уничтожить. Но пока они бьют только по той технике, которую оставили сами. Наверное, есть еще какие следы заметать", - сказала Гуменюк.

14 июля пара вражеских тактических бомбардировщиков Су-24 пыталась обстрелять остров Змеиный.

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