Россияне нанесли новый ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Затоке
Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области
Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в facebook .
"Одесчина. Враг совершил ракетный обстрел моста через Днестровский лиман. Информация уточняется", - написал Братчук.
Это уже третий ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Затоке. Россияне выпустили три крылатых ракеты по мосту 26 апреля. Повторную атаку по переправе они нанесли 27 апреля.
- 26 апреля Одесчину атаковали три крылатые ракеты и повредили мост через Днестровский лиман.
- 27 апреля россияне повторно сбросили ракеты на мост через Днестровский лиман.
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