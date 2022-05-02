Россияне нанесли новый ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Затоке

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в facebook .

"Одесчина. Враг совершил ракетный обстрел моста через Днестровский лиман. Информация уточняется", - написал Братчук.



Это уже третий ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Затоке. Россияне выпустили три крылатых ракеты по мосту 26 апреля. Повторную атаку по переправе они нанесли 27 апреля.

26 апреля Одесчину атаковали три крылатые ракеты и повредили мост через Днестровский лиман.

27 апреля россияне повторно сбросили ракеты на мост через Днестровский лиман.

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