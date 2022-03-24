Россияне нанесли мощный авиаудар по Ахтырке, погиб мужчина

Об этом сообщает ГСЧС.



В результате обстрела погиб гражданский мужчина, еще одна женщина пострадала.



"Ночью 24 марта сотрудники ГСЧС неоднократно привлекались к ликвидации последствий авиационных ударов, которые враг безжалостно наносил по Ахтырскому району. В г. Ахтырка из-под завалов поврежденных жилых домов спасателям удалось высвободить пострадавшую женщину, также было деблокировано тело погиб сообщении.



Кроме того, российские военные обстреляли другие населенные пункты Ахтырского района. Спасатели освободили из-под завалов четырех пострадавших, проводилось тушение пожаров.



В Офисе Генпрокурора рассказали , что в результате обстрелов было разрушено не менее 15 жилых многоэтажных и частных домов, объектов гражданской инфраструктуры, линии электросетей. По факту нарушения законов и обычаев войны в городе Ахтырка начато расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 марта, россияне нанесли 44 по Харьковской области. Обстреливали из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган". По центру Харькова кафиры с кораблей Черноморского флота РФ выпустили ракеты "Калибр".

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