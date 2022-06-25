Об этом сообщил глава Ривненской военной администрации Виталий Коваль.

По состоянию на 21:51 глава Ровенской сообщил, что в результате ракетных ударов три человека погибли, еще четверо госпитализированы с травмами. Россияне обстреляли СТО, мойку и предприятие, занимавшееся ремонтом автомобилей.

"Две ракеты попали в гражданский объект инфраструктуры, это СТО с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей. По предварительным данным, трое погибших, четверо пострадавших находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Под завалами еще могут быть люди, поэтому работы продолжаются. На месте происшествия есть ГСЧС и представитель силовых структур", - сообщил Коваль.

В 20 часов глава ОВА сообщал о ракетных ударах в Ровенской области.

"Воздушная тревога оказалась неутешительной для Ривненщины. Нанесены два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры. Предварительно без жертв", - сказал он.

Глава области сообщил, что выехал на место происшествия и сообщит детали обстрела впоследствии.

В ночь на 25 июня российские самолеты выпустили по меньшей мере 20 ракет с белорусско-украинской границы.

Оккупанты нанесли по военному объекту в Яворовском районе на Львовщине ракетный удар с Черного моря.

В Харьковской области около 13:00 25 июня россияне обстреляли Рогань, вражеский снаряд попал в один из дворов.

В Сумской области оккупанты с территории России запустили шесть ракет из вертолетов по Краснопольской громаде.

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