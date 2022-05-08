Россияне нанесли два ракетных удара по Одессе
Оккупанты 8 мая запустили по Одессе три ракеты, одну из них сбила ПВО, а две попали в жилой район, разрушили зоны отдыха и вызвали пожар
Об этом сообщил горсовет в телеграм-канале.
"По Одесчине продолжаются ракетные удары. В 16:20 три ракеты, выпущенные с самолетов со стороны Черного моря, были направлены на Одессу. Одна сбита ПВО, две другие попали в жилой район, разрушив зоны отдыха", - говорится в заявлении.
На месте ракетного удара возник пожар площадью в 15 квадратных метров. Его потушили четыре спецмашины и 15 спасателей. Сейчас идет разбор завала на площади 300 квадратных метров, а полиция фиксирует военное преступление. В результате ракетных ударов никто не пострадал.
- 7 мая российские агрессоры нанесли шесть ракетных ударов по Одессе и разрушили инфраструктуру.
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