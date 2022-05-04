Россияне нанесли четыре ракетно-бомбовых удара по Луганщине и совершили 34 обстрела за сутки: два человека погибли, еще двое пострадали
В течение 3 мая оккупанты нанесли 4 ракетно-бомбовых удара по Луганщине и 34 раза обстреляли жилые районы, в результате чего погибли два человека, еще двое пострадали, повреждены 45 зданий
Об этом идет речь в фейсбуке Луганской ОВА.
"Вчера каждый наш город страдал от врага. Четыре населенных пункта выдержали ракетно-бомбовые удары. Попасную россияне не просто разрушают - они удаляют ее с карты Луганщины как населенный пункт. 34 раза враг ударил по жилым районам области", - отметил глава ОВА Сергей Гайдай .
В общем, россияне нанесли четыре ракетно-бомбовых удара по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому, совершили 10 артиллерийских обстрелов
Лисичанская, восемь – Северодонецка, еще 10 – Попаснянской и Горной общин. В результате погибли женщина из Лисичанска и мужчина из Попасной. Две жительницы Лисичанска получили ранения.
Также повреждено 45 домов и других объектов: четыре дома в Северодонецке, 12 – в Лисичанске, семь – в Орехове, шесть – в Рубежном, четыре – в Горном, четыре – в Попасной, два – во Врубовке. В Лисичанске загорелось здание Луганского областного медицинского центра опасных инфекционных заболеваний и школа. В Сиротино был пожар в единственной в населенном пункте школе, в Северодонецке – в торговом центре.
"Между тем на фронте отбиты 12 атак врага - уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем (из них 3 РСЗО), 15 единиц боевой бронированной техники и девять автомобилей врага. Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10"".
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