Россияне нанесли авиаудары по Орехову на Запорожье

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Запорожская область. Самолеты Су-35 русские нанесли авиационные удары по населенному пункту Орехов. Повреждены частные дома и здание ДЮСШ", – написал он.

Есть раненые или погибшие в результате атаки, Ермак не уточнил.