Россияне нанесли авиаудары по Орехову на Запорожье
Днем 14 апреля российская оккупационная армия нанесла авиаудары по Орехову Запорожской области. Повреждены дома горожан
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Запорожская область. Самолеты Су-35 русские нанесли авиационные удары по населенному пункту Орехов. Повреждены частные дома и здание ДЮСШ", – написал он.
Есть раненые или погибшие в результате атаки, Ермак не уточнил.
- 13 апреля РФ нанесла три авиаудара по Орехову на Запорожье.
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