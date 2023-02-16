Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня, около 10:30 утра, оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск. По предварительной информации, обстрел осуществлялся вражеской авиацией. Зафиксированы два ракетных удара. В результате обстрела ранения получил 30-летний мужчина, сотрудник "Харьковоблэнерго". Он госпитализирован с минно-взрывом" ", – написал он.

Также повреждено здание одного из предприятий и частный жилой дом, отметил Синегубов.

Позже он уточнил, что ранения получили еще 5 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет, все они – специалисты, осуществлявшие ремонтные работы на линиях связи.

"Медики предоставили им всю необходимую помощь, лечение будут проходить амбулаторно", – написал глава ОВА.