Россияне нанесли авиаудар по Волчанску на Харьковщине: пострадали 6 человек
Российские оккупанты утром 16 февраля нанесли авиаудар по Волчанску Харьковской области, в результате чего пострадали 6 мужчин в возрасте от 30 до 65 лет
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня, около 10:30 утра, оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск. По предварительной информации, обстрел осуществлялся вражеской авиацией. Зафиксированы два ракетных удара. В результате обстрела ранения получил 30-летний мужчина, сотрудник "Харьковоблэнерго". Он госпитализирован с минно-взрывом" ", – написал он.
Также повреждено здание одного из предприятий и частный жилой дом, отметил Синегубов.
Позже он уточнил, что ранения получили еще 5 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет, все они – специалисты, осуществлявшие ремонтные работы на линиях связи.
"Медики предоставили им всю необходимую помощь, лечение будут проходить амбулаторно", – написал глава ОВА.
- 8 февраля оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области, в результате артобстрела погибла пожилая женщина, ранения получила девушка-подросток.
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