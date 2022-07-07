Россияне нанесли авиаудар по центру Краматорска, есть жертвы
7 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску. Известно, что есть жертвы
Об этом информирует городской голова Краматорска Александр Гончаренко .
"Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Выясняем последствия, работают спасательные службы". – написал Гончаренко.
Мэр города просит жителей оставаться в укрытиях.
Тревога в Краматорске началась в 13:31.
- К вечеру 3 июля армия РФ обстреляла частный сектор и спальный Краматорский район из смерчей. Одна женщина травмировалась.
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