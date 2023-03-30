Россияне нанесли авиаудар по селу на Херсонщине: повреждено около десяти дворов
Российская оккупационная армия нанесла авиаудар по селу Львово в Бериславском районе Херсонской области, в результате чего было повреждено около десяти усадеб
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Вот такая воронка осталась после авиаудара армии РФ. Изуродовано около десяти частных хозяйств", - написал он и показал видео.
Чиновник подчеркнул, что "прицельный удар управляемыми авиабомбами направлен сугубо по мирным жителям села".
Пострадавших в результате авиаудара нет.
- 29 марта российские террористы нанесли авиаудар по детсаду в Авдеевке Донецкой области.
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