Россияне нанесли авиаудар по предприятию в Бериславе

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Вчера вечером россияне нанесли авиаудар по территории одного из предприятий в городе. Из-за обстрела возник пожар, который ликвидировали оперативно прибывшие на место происшествия спасатели. Само здание предприятия получило серьезные разрушения", - говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что мирные люди не пострадали.