Россияне нанесли авиаудар по предприятию в Бериславе
Вечером 11 апреля российская оккупационная армия нанесла авиаудар по предприятию в Бериславе Херсонской области. Там зафиксированы значительные разрушения
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Вчера вечером россияне нанесли авиаудар по территории одного из предприятий в городе. Из-за обстрела возник пожар, который ликвидировали оперативно прибывшие на место происшествия спасатели. Само здание предприятия получило серьезные разрушения", - говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что мирные люди не пострадали.
- 8 апреля враг атаковал элеватор в Бериславе управляемыми авиабомбами.
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