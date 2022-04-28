Россияне нанесли авиаудар по курорту Славянска: прокуратура начала расследование
26 апреля оккупанты нанесли авиаудар по Славянску, в результате чего сильно пострадали корпуса больницы славянского курорта
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.
"По данным следствия, 26 апреля 2022 года вооруженные силы РФ совершили авиаобстрел г. Славянска, в результате которого значительные разрушения получили здания ГП СКРЦ "Славянский курорт" ЧАО "Укрпрофздравница", а именно - корпуса больницы", - говорится в заявлении.
На месте обстрела работают следователи и взрывотехники. При руководстве Донецкой областной прокуратуры СБУ Луганщины и Донетчины проводит досудебное расследование по нарушению Россией законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
- В ночь на 22 апреля оккупанты обстреляли Славянск, вероятно, кассетными бомбами. В результате обстрела никто не погиб.
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