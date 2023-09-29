Россияне нанесли авиаудар по Херсону
Днем 29 сентября российская оккупационная армия нанесла авиаудар по Херсону. Последствия прилета уточняются
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
"Армия РФ обстреляла Херсон с авиации. Поражение зафиксировано в Днепровском районе", – написал он.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Следует отметить, что ISW отметил увеличение активности российской авиации в Харьковской, Луганской и Херсонской областях.
- В результате утренних обстрелов Херсона получили ранения двое коммунальщиков.
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