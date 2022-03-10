Россияне нанесли авиаудар по Изюму во время эвакуации мирных жителей

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.



"Российские захватчики продолжают наносить авиаудары по мирному населению Харьковщины. Коварный враг нанес авиаудар во время эвакуации людей в городе Изюме", - говорится в сообщении.



По данным полиции, в результате действий оккупантов никто не травмировался. 40 автобусов с гражданами удалось эвакуировать.











Напомним, 10 марта, с 09:00 открылись гуманитарные коридоры для эвакуации населения по семи маршрутам.

9 марта эвакуация мирных жителей из Изюма, Харьковской области задержалась из-за обстрелов, которые не прекращает РФ.