Россияне нанесли авиаудар по Изюму во время эвакуации мирных жителей
Оккупанты совершили авиаудар по жителям Изюма Харьковской области. В то время в городе происходила эвакуация населения
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
"Российские захватчики продолжают наносить авиаудары по мирному населению Харьковщины. Коварный враг нанес авиаудар во время эвакуации людей в городе Изюме", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате действий оккупантов никто не травмировался. 40 автобусов с гражданами удалось эвакуировать.
- Напомним, 10 марта, с 09:00 открылись гуманитарные коридоры для эвакуации населения по семи маршрутам.
- 9 марта эвакуация мирных жителей из Изюма, Харьковской области задержалась из-за обстрелов, которые не прекращает РФ.
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